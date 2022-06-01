PLS Fizetések

Cégjegyzék
A PLS fizetése $30,311 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $74,562-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a PLS. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Ügyfélszolgálat
$30.3K
Szoftvermérnök
$74.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a PLS cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $74,562 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A PLS cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $52,436.

