Cégjegyzék
Plivo
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Plivo Fizetések

A Plivo fizetése $5,951 éves teljes kompenzációtól egy Information Technologist (IT) pozícióhoz az alsó végén $76,988-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Plivo. Utoljára frissítve: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $29.3K

Backend Szoftvermérnök

Üzleti elemző
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Termékmenedzser
$77K
Szoftvermérnöki vezető
$61.7K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Plivo cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Plivo cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $76,988 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Plivo cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $29,302.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Plivo cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Enquero
  • Mu Sigma
  • Apisero
  • Andela
  • Zoho
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források