Pliteq
    Rólunk

    Pliteq produces sustainable building products for noise and vibration control by repurposing waste materials. Their products are designed to create a quieter and more comfortable built environment.

    http://pliteq.com
    Weboldal
    2009
    Alapítás éve
    126
    Alkalmazottak száma
    Központ

