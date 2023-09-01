Cégjegyzék
Pliancy
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Pliancy Fizetések

A Pliancy fizetése $109,450 éves teljes kompenzációtól egy Informatikus (IT) pozícióhoz az alsó végén $110,550-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Pliancy. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Informatikus (IT)
$109K
Szoftvermérnök
$111K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Pliancy cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $110,550 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pliancy cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Pliancy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • DoorDash
  • Square
  • Pinterest
  • Lyft
  • Microsoft
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pliancy/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.