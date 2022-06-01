Cégjegyzék
Plexus Worldwide
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Plexus Worldwide Fizetések

A Plexus Worldwide fizetése $29,914 éves teljes kompenzációtól egy Hardvermérnök pozícióhoz az alsó végén $51,725-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Plexus Worldwide. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardvermérnök
$29.9K
Szoftvermérnök
$51.7K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Plexus Worldwide cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $51,725 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Plexus Worldwide cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $40,820.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Plexus Worldwide cégnél

Kapcsolódó cégek

  • LinkedIn
  • Roblox
  • Databricks
  • DoorDash
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/plexus-worldwide/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.