Cégjegyzék
Plexure
Plexure Fizetések

A Plexure fizetése $73,410 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $123,469-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Plexure. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Median $73.4K

Backend szoftvermérnök

Megoldástervező
$123K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Plexure cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $123,469 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Plexure cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $98,439.

Egyéb források

