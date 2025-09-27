Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a PLAYSTUDIOS cégnél összesen $113K yearként. Tekintsd meg a PLAYSTUDIOS teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
PLAYSTUDIOS
Tools Engineer
Austin, TX
Összesen évente
$113K
Szint
Senior
Alapbér
$110K
Stock (/yr)
$3K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

PLAYSTUDIOS in United StatesSzoftvermérnök最高薪酬方案，年度總薪酬為$168,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
PLAYSTUDIOSSzoftvermérnök職位 in United States年度總薪酬中位數為$113,000。

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a PLAYSTUDIOS cégnél

