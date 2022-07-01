Cégjegyzék
PhishLabs
PhishLabs Fizetések

A PhishLabs fizetése $35,820 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélelégedettség pozícióhoz az alsó végén $72,635-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a PhishLabs. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Üzletfejlesztés
$72.6K
Ügyfélelégedettség
$35.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a PhishLabs cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $72,635 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A PhishLabs cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $54,228.

