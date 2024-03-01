Cégjegyzék
PHASTAR
PHASTAR Fizetések

A PHASTAR fizetése $107,145 éves teljes kompenzációtól egy Adattudós pozícióhoz az alsó végén $153,000-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a PHASTAR. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Adattudós
$107K
Szoftvermérnök
$153K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a PHASTAR cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $153,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A PHASTAR cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,072.

