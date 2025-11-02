Cégjegyzék
Personetics Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Israel csomag a Personetics cégnél összesen ₪227K yearként. Tekintsd meg a Personetics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Összesen évente
₪227K
Szint
Entry
Alapbér
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bónusz
₪0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Personetics cégnél in Israel évi ₪366,343 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Personetics cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪226,504.

