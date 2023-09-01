Cégjegyzék
Perry Street Software
Perry Street Software Fizetések

A Perry Street Software medián fizetése $98,118 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Perry Street Software. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
$98.1K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Perry Street Software cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $98,118 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Perry Street Software cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $98,118.

Egyéb források

