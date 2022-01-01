Cégjegyzék
Paytm
Paytm Fizetések

A Paytm fizetése $12,631 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $201,000-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Paytm. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend Szoftvermérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Biztonsági Szoftvermérnök

DevOps Mérnök

Termékmenedzser
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Szoftvermérnöki vezető
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Adattudós
Median $45.8K
Üzleti elemző
Median $31.4K
Terméktervező
Median $23.2K
Toborzó
Median $12.6K
Műszaki programvezető
Median $38.8K
Üzletfejlesztés
$201K
Adattudományi vezető
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Terméktervezési vezető
$30K
Programvezető
$42K
Projektmenedzser
$29K
Értékesítés
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Vesting ütemezés

10%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

25%

ÉV 4

25%

ÉV 5

Részvény típus
Options

A Paytm cégnél a Options 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (25.00% éves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Paytm cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Paytm cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $201,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Paytm cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $40,890.

