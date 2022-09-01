Cégjegyzék
Payscale
Payscale Fizetések

A Payscale fizetése $80,400 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $193,463-ig egy Cybersecurity Analyst pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Payscale. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnök
Median $118K
Vezérkari főnök
$151K
Marketing
$155K

Termékmenedzser
Median $121K
Értékesítés
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Szoftvermérnöki vezető
Median $175K
Megoldástervező
$160K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Payscale cégnél: Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level évi $193,463 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Payscale cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $153,425.

