Payoneer Fizetések

A Payoneer fizetése $20,913 éves teljes kompenzációtól egy Személyzetügy pozícióhoz az alsó végén $885,550-ig egy UX kutató pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Payoneer. Utoljára frissítve: 10/24/2025

Szoftvermérnök
Median $115K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $118K
Adatelemző
Median $85K

Szoftvermérnöki vezető
Median $179K
Könyvelő
$60.9K
Üzleti műveletek vezető
$78.3K
Üzletfejlesztés
$184K
Pénzügyi elemző
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Személyzetügy
$20.9K
Terméktervező
$72.4K
Programvezető
$120K
Projektmenedzser
$147K
Toborzó
$42.5K
Teljes juttatási csomag
$40.9K
UX kutató
$886K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Payoneer cégnél: UX kutató at the Common Range Average level évi $885,550 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Payoneer cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,605.

