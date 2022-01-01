Cégkönyvtár
PathAI
PathAI Fizetések

PathAI fizetési tartománya $109,450 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $411,045 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól PathAI. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Gépi tanulás mérnök

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Termékvezető
Median $170K
Orvosbiológiai mérnök
$164K

Adattudós
Median $210K
Termékdizájner
$109K
Értékesítés
$255K
Szoftverfejlesztési vezető
$411K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a PathAI-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $411,045 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A PathAI-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $187,750.

