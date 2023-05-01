Cégjegyzék
Passport Shipping Fizetések

A Passport Shipping fizetése $29,553 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $111,806-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Passport Shipping. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Termékmenedzser
$112K
Szoftvermérnök
$29.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Passport Shipping cégnél: Termékmenedzser at the Common Range Average level évi $111,806 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Passport Shipping cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $70,680.

