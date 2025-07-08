Cégjegyzék
Pasona
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Pasona Fizetések

A Pasona medián fizetése $35,000 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Pasona. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $35K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Pasona cégnél: Szoftvermérnök évi $35,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pasona cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $35,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Pasona cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Coinbase
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Tesla
  • SoFi
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pasona/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.