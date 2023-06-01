Paradigm Health Fizetések

A Paradigm Health fizetése $160,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $228,850-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Paradigm Health . Utoljára frissítve: 10/24/2025