Papaya Global Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Israel csomag a Papaya Global cégnél összesen ₪430K yearként. Tekintsd meg a Papaya Global teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Összesen évente
₪430K
Szint
L3
Alapbér
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bónusz
₪0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Papaya Global cégnél in Israel évi ₪587,745 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Papaya Global cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪413,438.

