Pantheon
Pantheon Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United States csomag a Pantheon cégnél összesen $275K yearként. Tekintsd meg a Pantheon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Pantheon
Software Engineering Manager
Greenville, SC
Összesen évente
$275K
Szint
-
Alapbér
$227K
Stock (/yr)
$25.5K
Bónusz
$22.7K
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Pantheon cégnél in United States évi $295,530 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pantheon cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $274,260.

