Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in Denmark a Pandora cégnél DKK 874K és DKK 1.22M yearként között mozog. Tekintsd meg a Pandora teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pandora cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Pandora cégnél in Denmark évi DKK 1,224,157 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pandora cégnél a Megoldástervező szerepkörre in Denmark jelentett medián éves teljes kompenzáció DKK 874,398.

