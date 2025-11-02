Cégjegyzék
Pandora Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in Canada a Pandora cégnél CA$57.6K és CA$81.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a Pandora teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pandora cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Pandora cégnél in Canada évi CA$81,829 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pandora cégnél a Értékesítés szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$57,636.

