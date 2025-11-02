Cégjegyzék
Pandora Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Panama a Pandora cégnél PAB 39.5K és PAB 55.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a Pandora teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Pandora cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Pandora cégnél in Panama évi PAB 55,252 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pandora cégnél a Adatelemző szerepkörre in Panama jelentett medián éves teljes kompenzáció PAB 39,534.

