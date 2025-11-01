Cégjegyzék
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a Panda Restaurant Group cégnél $40.5K és $57.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Panda Restaurant Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$46K - $54.5K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$40.5K$46K$54.5K$57.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Panda Restaurant Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Panda Restaurant Group cégnél in United States évi $57,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Panda Restaurant Group cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $40,500.

