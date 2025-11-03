A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Panasonic cégnél $108K yearként a L1 szinthez és $168K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $156K. Tekintsd meg a Panasonic teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
