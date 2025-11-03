Cégjegyzék
Panasonic
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Panasonic Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Panasonic cégnél $108K yearként a L1 szinthez és $168K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $156K. Tekintsd meg a Panasonic teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
(Belépő szint)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Panasonic?

Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Panasonic cégnél in United States évi $224,230 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Panasonic cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $155,000.

