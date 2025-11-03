Cégjegyzék
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Teljes kompenzáció Fizetések

Az átlagos Teljes kompenzáció teljes kompenzáció in Netherlands a Palo Alto Networks cégnél €83.2K és €116K yearként között mozog. Tekintsd meg a Palo Alto Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€90.2K - €109K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€83.2K€90.2K€109K€116K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Palo Alto Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Teljes kompenzáció pozícióra a Palo Alto Networks cégnél in Netherlands évi €116,223 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Palo Alto Networks cégnél a Teljes kompenzáció szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €83,160.

Egyéb források