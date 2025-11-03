A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Palo Alto Networks cégnél $180K yearként a Software Engineer szinthez és $684K yearként a Distinguished Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $315K. Tekintsd meg a Palo Alto Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Palo Alto Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
