Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Palo Alto Networks cégnél $180K yearként a Software Engineer szinthez és $684K yearként a Distinguished Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $315K. Tekintsd meg a Palo Alto Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
$180K
$142K
$22.7K
$15.2K
Staff Software Engineer
$210K
$157K
$38.9K
$14.1K
Sr Staff Engineer
$266K
$185K
$63.5K
$17.1K
Principal Engineer
$336K
$216K
$97.7K
$22.3K
Megtekintés 4 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Palo Alto Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Palo Alto Networks cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

Biztonsági szoftvermérnök

Site Reliability mérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Palo Alto Networks cégnél in United States évi $684,140 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Palo Alto Networks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $316,800.

