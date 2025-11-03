Cégjegyzék
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Üzleti műveletek Fizetések

Az átlagos Üzleti műveletek teljes kompenzáció a Palo Alto Networks cégnél $375K és $546K yearként között mozog. Tekintsd meg a Palo Alto Networks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$431K - $491K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$375K$431K$491K$546K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti műveletek pozícióra a Palo Alto Networks cégnél évi $546,340 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Palo Alto Networks cégnél a Üzleti műveletek szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $375,030.

