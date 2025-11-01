Cégjegyzék
Paisabazaar
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Paisabazaar Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Paisabazaar cégnél összesen ₹1.44M yearként. Tekintsd meg a Paisabazaar teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Paisabazaar
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Összesen évente
₹1.44M
Szint
L1
Alapbér
₹1.44M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Paisabazaar?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Paisabazaar cégnél in India évi ₹2,393,734 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Paisabazaar cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,442,003.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Paisabazaar cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Pinterest
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Airbnb
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források