Cégjegyzék
Paige.AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Emberi erőforrás

  • Összes Emberi erőforrás fizetés

Paige.AI Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in United States a Paige.AI cégnél $74.7K és $106K yearként között mozog. Tekintsd meg a Paige.AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$84.6K - $96.3K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 2 több Emberi erőforrás beküldésres itt: Paige.AI van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Paige.AI?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Emberi erőforrás ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Paige.AI cégnél in United States évi $106,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Paige.AI cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $74,700.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Paige.AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Databricks
  • Lyft
  • Airbnb
  • Snap
  • Microsoft
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paigeai/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.