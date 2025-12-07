Cégjegyzék
Paige.AI
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

Paige.AI Adattudós Fizetések

Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a Paige.AI cégnél $162K és $230K yearként között mozog. Tekintsd meg a Paige.AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$184K - $218K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$162K$184K$218K$230K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Adattudós beküldésres itt: Paige.AI van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Paige.AI?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudós ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Paige.AI cégnél in United States évi $230,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Paige.AI cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $162,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Paige.AI cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Databricks
  • Lyft
  • Airbnb
  • Snap
  • Microsoft
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/paigeai/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.