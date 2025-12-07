Cégjegyzék
Pagoda
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Pagoda Szoftvermérnök Fizetések

Tekintsd meg a Pagoda teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$181K - $207K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$158K$181K$207K$230K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 1 több Szoftvermérnök beküldésre itt: Pagoda van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Pagoda?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Pagoda cégnél in Netherlands évi €199,727 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pagoda cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €137,101.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Pagoda cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Uber
  • Dropbox
  • Lyft
  • Facebook
  • Intuit
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pagoda/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.