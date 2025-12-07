Cégjegyzék
Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in Israel a Pagaya cégnél ₪222K és ₪311K yearként között mozog. Tekintsd meg a Pagaya teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$71.5K - $86.6K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$66K$71.5K$86.6K$92.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Pagaya cégnél in Israel évi ₪310,527 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pagaya cégnél a Toborzó szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪222,187.

Egyéb források

