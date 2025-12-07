Cégjegyzék
Pagaya
Pagaya Adattudományi vezető Fizetések

Az átlagos Adattudományi vezető teljes kompenzáció in Israel a Pagaya cégnél ₪912K és ₪1.27M yearként között mozog. Tekintsd meg a Pagaya teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$294K - $356K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$271K$294K$356K$378K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Pagaya?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Pagaya cégnél in Israel évi ₪1,274,810 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Pagaya cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪912,148.

Egyéb források

