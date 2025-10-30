Cégjegyzék
Orsted
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Orsted Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Poland csomag a Orsted cégnél összesen PLN 282K yearként. Tekintsd meg a Orsted teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 282K
Szint
L5
Alapbér
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Orsted cégnél in Poland évi PLN 320,208 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Orsted cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 235,439.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Orsted cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Pinterest
  • Airbnb
  • Apple
  • Flipkart
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források