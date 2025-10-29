Cégjegyzék
Orpyx Medical Technologies
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Orpyx Medical Technologies Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Canada a Orpyx Medical Technologies cégnél CA$110K és CA$156K yearként között mozog. Tekintsd meg a Orpyx Medical Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$125K - CA$142K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$110KCA$125KCA$142KCA$156K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnök beküldésres itt: Orpyx Medical Technologies van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Orpyx Medical Technologies?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Orpyx Medical Technologies cégnél in Canada évi CA$156,384 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Orpyx Medical Technologies cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$109,999.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Orpyx Medical Technologies cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Stripe
  • Microsoft
  • Coinbase
  • Uber
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források