OneTrust Fizetések

A OneTrust fizetése $11,914 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $323,000-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a OneTrust. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Szoftvermérnök
Median $190K
Szoftvermérnöki vezető
Median $323K
Terméktervező
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Könyvelő
$69.7K
Vállalati fejlesztés
$232K
Ügyfélszolgálat
$117K
Ügyfélelégedettség
$62.5K
Informatikus (IT)
$72.9K
Vezetési tanácsadó
$63.2K
Marketing
$224K
Marketing műveletvezető
$90.5K
Projektmenedzser
Median $135K
Toborzó
$11.9K
Értékesítés
$159K
Értékesítési mérnök
$121K
Technikai ügyfélmenedzser
$97.5K
Technikai programmenedzser
$112K
Kockázati tőkés
$62.3K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A OneTrust cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a OneTrust cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $323,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A OneTrust cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,218.

