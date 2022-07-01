Cégjegyzék
OneSpace
OneSpace Fizetések

A OneSpace medián fizetése $75,375 egy Adattudós pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a OneSpace. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Adattudós
$75.4K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a OneSpace cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $75,375 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A OneSpace cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $75,375.

Egyéb források

