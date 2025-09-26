Cégjegyzék
OneMain Financial
OneMain Financial Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a OneMain Financial cégnél összesen $86.8K yearként. Tekintsd meg a OneMain Financial teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Medián fizetési csomag
company icon
OneMain Financial
Software Engineer
Charlotte, NC
Összesen évente
$86.8K
Szint
Junior
Alapbér
$85K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$1.8K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a OneMain Financial?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a OneMain Financial cégnél in United States évi $147,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A OneMain Financial cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $85,000.

Egyéb források