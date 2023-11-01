Cégjegyzék
NZ Transport Agency
NZ Transport Agency Fizetések

A NZ Transport Agency medián fizetése $71,740 egy Adattudós pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a NZ Transport Agency. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Adattudós
$71.7K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a NZ Transport Agency cégnél: Adattudós at the Common Range Average level évi $71,740 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NZ Transport Agency cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $71,740.

