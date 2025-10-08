Cégjegyzék
Nuro
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Webhely Megbízhatósági Mérnök

Nuro Webhely Megbízhatósági Mérnök Fizetések

A medián Webhely Megbízhatósági Mérnök kompenzációs in United States csomag a Nuro cégnél összesen $264K yearként. Tekintsd meg a Nuro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Összesen évente
$264K
Szint
L4
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bónusz
$20.5K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a Nuro?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Nuro cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Webhely Megbízhatósági Mérnök pozícióra a Nuro cégnél in United States évi $332,070 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Nuro cégnél a Webhely Megbízhatósági Mérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $302,084.

Egyéb források