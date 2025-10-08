Cégjegyzék
Nureva
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack Szoftvermérnök

Nureva Full-Stack Szoftvermérnök Fizetések

A medián Full-Stack Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Nureva cégnél összesen CA$74.7K yearként. Tekintsd meg a Nureva teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/8/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Összesen évente
CA$74.7K
Szint
L1
Alapbér
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
Mik a karrierszintek a Nureva?

CA$225K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack Szoftvermérnök pozícióra a Nureva cégnél in Canada évi CA$95,120 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Nureva cégnél a Full-Stack Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$73,612.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Nureva cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Uber
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források