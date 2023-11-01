Cégjegyzék
Novibet
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Novibet Fizetések

A Novibet fizetése $19,591 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $32,604-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Novibet. Utoljára frissítve: 11/28/2025

Terméktervező
$19.6K
Szoftvermérnök
$32.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Novibet cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $32,604 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Novibet cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $26,098.

