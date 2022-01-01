Cégjegyzék
NortonLifeLock
Itt dolgozik? Igényelje cégét

NortonLifeLock Fizetések

A NortonLifeLock fizetése $21,883 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $273,360-ig egy Programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a NortonLifeLock. Utoljára frissítve: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $200K
Üzleti elemző
$157K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Üzletfejlesztés
$159K
Ügyfélszolgálat
$194K
Adattudományi vezető
$233K
Adattudós
$71.8K
Pénzügyi elemző
$141K
Marketing
$189K
Marketing műveletek
$85.4K
Terméktervező
Median $109K
Programvezető
$273K
Projektmenedzser
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Szoftvermérnöki vezető
$152K
Megoldástervező
$239K
Műszaki programvezető
$209K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

30%

ÉV 1

30%

ÉV 2

40%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A NortonLifeLock cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (30.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (30.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (40.00% éves)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a NortonLifeLock cégnél: Programvezető at the Common Range Average level évi $273,360 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NortonLifeLock cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $154,087.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a NortonLifeLock cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Microsoft
  • Oracle
  • SoFi
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források