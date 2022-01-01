NortonLifeLock Fizetések

A NortonLifeLock fizetése $21,883 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $273,360-ig egy Programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a NortonLifeLock . Utoljára frissítve: 10/23/2025