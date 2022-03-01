Cégjegyzék
Northwestern University
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Northwestern University Fizetések

A Northwestern University fizetése $32,401 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálati műveletek pozícióhoz az alsó végén $502,500-ig egy Orvos pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Northwestern University. Utoljára frissítve: 9/9/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $80K

Full-Stack Szoftvermérnök

Kutató Tudós

Adattudós
Median $62K
Gépészmérnök
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Ügyfélszolgálat
Median $33.3K
Anyagmérnök
Median $45K
Projektmenedzser
Median $80K
Orvosbiológiai mérnök
$58.1K
Üzleti elemző
$101K
Üzletfejlesztés
$83.7K
Ügyfélszolgálati műveletek
$32.4K
Adatelemző
$74.4K
Informatikus (IT)
$85.6K
Orvos
$503K
Termékmenedzser
$89.6K
UX kutató
$140K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

The highest paying role reported at Northwestern University is Orvos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $502,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Northwestern University is $80,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Northwestern University cégnél

Kapcsolódó cégek

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források