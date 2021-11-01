Cégjegyzék
Ninja Van Fizetések

A Ninja Van fizetése $25,831 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $145,972-ig egy Vállalati fejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Ninja Van. Utoljára frissítve: 11/24/2025

Üzleti elemző
$44K
Vállalati fejlesztés
$146K
Marketing
$49.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Terméktervező
$25.8K
Termékmenedzser
$41.1K
Szoftvermérnök
$40K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Ninja Van cégnél: Vállalati fejlesztés at the Common Range Average level évi $145,972 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ninja Van cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $42,544.

Egyéb források

