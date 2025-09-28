Cégjegyzék
Nihilent
Nihilent Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Nihilent cégnél összesen ₹416K yearként. Tekintsd meg a Nihilent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Nihilent
System Analyst
Pune, MH, India
Összesen évente
₹416K
Szint
L3
Alapbér
₹364K
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹52K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a Nihilent?

₹13.95M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Nihilent in India sits at a yearly total compensation of ₹491,967. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nihilent for the Szoftvermérnök role in India is ₹369,101.

