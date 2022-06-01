Cégjegyzék
NielsenIQ
Itt dolgozik? Igényelje cégét

NielsenIQ Fizetések

A NielsenIQ fizetése $15,060 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $393,838-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a NielsenIQ. Utoljára frissítve: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $15.1K

Full-Stack szoftvermérnök

Adattudós
Median $132K
Termékmenedzser
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Megoldástervező
Median $24.3K
Üzletfejlesztés
$95.8K
Ügyfélszolgálat
$24.4K
Ügyfélelégedettség
$72.8K
Adatelemző
$21.8K
Adattudományi vezető
$154K
Informatikus (IT)
$101K
Vezetési tanácsadó
$97.5K
Marketing
$75.3K
Terméktervező
$147K
Programmenedzser
$56.6K
Projektmenedzser
$101K
Értékesítés
$394K
Kiberbiztonsági elemző
$52K
Szoftvermérnöki vezető
$152K
Technikai programmenedzser
$56.9K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a NielsenIQ cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $393,838 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A NielsenIQ cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $95,787.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a NielsenIQ cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Allvue Systems
  • CloudBees
  • Bounteous
  • Fyber
  • Skupos
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nielseniq/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.