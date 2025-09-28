Cégjegyzék
Nielsen
Nielsen Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Nielsen cégnél ₹1.72M yearként a Software Engineer szinthez és ₹6.7M yearként a Principal Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.27M. Tekintsd meg a Nielsen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer
(Belépő szint)
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Nielsen?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Nielsen cégnél in India évi ₹6,699,892 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Nielsen cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,270,206.

