A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Nielsen cégnél $173K yearként a Senior Product Manager szinthez és $189K yearként a Director szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $174K. Tekintsd meg a Nielsen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
